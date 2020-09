Tra Vidal e Kanté spunta Seri: nuova alternativa per il centrocampo

Tra Vidal e Kanté spunta Seri: nuova alternativa per il centrocampo

L’Inter potrebbe trovare un’alternativa ad Arturo Vidal e Kanté nella Ligue 1: secondo ‘Don Balon’, l’Inter sarebbe particolarmente interessato a Seri, centrocampista ivoriano del Fulham in uscita e prelevabile per 20 milioni di euro. L’anno scorso al Galatasaray, attende una chiamata importante per mettersi a disposizione di un nuovo club che possa dargli continuità. Se dovessero saltare le due piste principali, potrebbe diventare un’alternativa importante per Conte.

