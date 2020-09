Calciomercato Inter, colpo in difesa | Incontro fissato

Con Godin in uscita l’Inter vuole prontamente rinforzare il reparto difensivo. Nel mirino Kumbulla del Verona: incontro fissato

Continua la forte rivoluzione dell’Inter per quanto riguarda la difesa. Tanti i cambiamenti a partire dall’insediamento in panchina di Antonio Conte arrivato la scorsa estate. Il passaggio alla difesa a tre e la prima stagione sotto la guida tecnica del salentino hanno modificato radicalmente i piani come testimoniano l’exploit di Bastoni, il graduale ridimensionamento di Skriniar e la prossima possibile cessione di Godin al Cagliari. Il difensore uruguaiano andrà necessariamente sostituti per avere un reparto adeguato dal punto di vista numerico. Per questa ragione l’Inter è pronta a tornare forte su Kumbulla del Verona. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Kumbulla in difesa: incontro la prossima settimana

Antonio Conte avrebbe dunque individuato nel centrale dell’Hellas il profilo adatto alla sua retroguardia a tre. Il centrale classe 2000 è stato autore di una grande stagione in Serie A tanto da attirare le mire di diverse big del campionato italiano.

Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ Marotta avrebbe già fissato un incontro con l’Hellas Verona per il giovanissimo difensore per il quale l’Inter metterebbe sul piatto 20 milioni di euro più bonus ed una contropartita tecnica.

