Anche Dalbert in uscita: Marotta spera di ricavarci 12 milioni di euro

Tra le cessioni in ‘tono minore’ spunta anche il brasiliano Dalbert, tornato dal prestito dalla Fiorentina nelle scorse settimane. Alla sua quarta stagione in Italia, potrebbe lasciare la Serie A e trasferirsi altrove a titolo definitivo. Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter deve però fare cassa e cercare di cederlo a 12 milioni di euro, visto che a bilancio è stato registrato con questa cifra allegata. Al momento rimane un esubero senza offerte concrete e potrebbe rappresentare un ‘problema’ anche in ottica entrate.

