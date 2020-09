Calciomercato Inter, Milan scatenato | Assalto ai nerazzurri

Radja Nainggolan è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Anche gli acerrimi rivali del Milan avrebbero messo nel mirino il mediano belga

Rientrato dal prestito al Cagliari, Radja Nainggolan si è rimesso a disposizione di Conte e dell’Inter in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. C’è sovraffollamento nel centrocampo nerazzurro e Marotta e soci dovranno per forza di cose trovare al più presto una soluzione anche per il mediano belga reduce da una buona stagione al Cagliari. Proprio i sardi speravano di riportarlo in rossoblu ma l’ostacolo resta di natura economica, motivo per cui prende corpo un’altra clamorosa pista. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Nainggolan a sorpresa nel mirino del Milan

Secondo quanto riferito dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ su Nainggolan si sarebbero posati anche gli occhi del Milan, scatenato in questa fase. Dopo l’arrivo di Sandro Tonali dal Brescia, Maldini e soci continuano a cercare rinforzi in mediana per completare il reparto con un calciatore muscolare. Il preferito è sempre Bakayoko ma la distanza economica col Chelsea sta portando la trattativa a raffreddarsi, motivo per cui i rossoneri starebbero pensando all’alternativa.

Nel mirino del Milan ci sarebbe proprio Nainggolan che avrebbe caratteristiche simili a Bakayoko e ritroverebbe anche in panchina Pioli che lo allenò a Piacenza. L’affare potrebbe concretizzarsi con una quindicina di milioni di euro, ben più economico del francese dei ‘Blues’. Il Milan potrebbe rappresentare una soluzione gradita ad entrambi i club, vista anche la voglia dell’Inter di cedere il calciatore.

