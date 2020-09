Calciomercato Inter, sfuma Kumbulla | Vicino all’altra big di Serie A

Dopo Tonali, l’Inter vede sfumare anche l’altro grande talento della nostra Serie A: Marash Kumbulla. Il difensore italo-brasiliano starebbe per trasferirsi nella Capitale

Niente Inter per Marash Kumbulla. Dopo Sandro Tonali, il club nerazzurro sta per veder sfumare un altro giocatore a lungo inseguito e con cui c’era già da tempo un accordo di massima. Stando alle ultime indiscrezioni, il giovane difensore italo-albanese è a un passo dalla Roma. La società giallorossa, vicinissima pure a Milik (con Dzeko verso la Juventus) ha effettuato un vero e proprio blitz per il classe 2000 dopo che il Manchester United aveva seccamente respinto l’ultima offerta per Smalling. Secondo ‘Sky Sport’ le parti sono al lavoro per chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto sui 30 milioni di euro. Per tutte le altre notizie di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

