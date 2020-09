Bomba dall’Inghilterra: Marotta ci prova per Dele Alli

Bomba dall’Inghilterra: Marotta ci prova per Dele Alli

Bomba dall’Inghilterra: Marotta ci prova per Dele Alli

Il Tottenham potrebbe clamorosamente mettere sul mercato Dele Alli. Mourinho non sembra essere molto contento di lui e darebbe il via libera per la cessione. Il centrocampista inglese, secondo il ‘Daily Mail’, sarebbe finito nel mirino di Paris Saint-Germain e Inter. Antonio Conte lo prenderebbe di corsa a prescindere da Arturo Vidal ma gli alti costi dell’operazione lo indirizzerebbero verso Parigi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma