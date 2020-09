Calciomercato Inter, super scambio per Lautaro | Doppio colpo per Conte

L’Inter continua a desiderare fortemente N’Golo Kante. Il Chelsea spara alto e potrebbe preparare una clamoroso controproposta per Lautaro Martinez

Dopo l’ormai imminente arrivo di Arturo Vidal, l’Inter andrà a caccia di un nuovo mediano di rottura. Il preferito di Conte è sempre N’Golo Kante del Chelsea per il quale però non mancano le difficoltà viste le alte richieste economiche dei ‘Blues’ e le problematiche nel trovare un punto di incontro. Il piccolo centrocampista francese sarebbe perfetto per gli schemi di Conte che lo ha avuto già in Inghilterra e che vorrebbe a tutti i costi allenarlo anche a Milano. In questa situazione ostica potrebbe farsi largo una controproposta del Chelsea. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Bomba dall’Inghilterra: Marotta ci prova per Dele Alli

Calciomercato Inter, controproposta Chelsea: Lautaro per Kante e Giroud

L’Inter vorrebbe dunque con forza Kante, ma non ha i soldi per accontentare il Chelsea. Gli inglesi di tutta risposta potrebbero fare una proposta shock: il centrocampista e Giroud in cambio di Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Godin offerto alla Roma: spunta l’inaspettato derby con il Cagliari

Dopo l’arrivo di Werner ai blues farebbe comunque comodo un altro giovane grande attaccante da affiancare al tedesco, mentre l’Inter in contropartita avrebbe il suo mediano preferito e un attaccante di scorta capace di ricoprire il ruolo di vice-Lukaku. Sarebbe un maxi scambio da 80-90 milioni di euro complessivi. Martinez accetterebbe perché il Chelsea metterebbe sul tavolo una ricca proposta contrattuale, poco meno di quanto prende Kante al momento, e dunque sui 9 milioni.