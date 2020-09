Marcelo dice no ai nerazzurri: vuole la Juventus

Marcelo dice no all’Inter. E’ quanto emerge da ‘Don Balon’ in queste ultime ore, secondo cui vorrebbe andare alla Juventus per giocare ancora con il suo amico Ronaldo. L’Inter ci stava facendo più di un pensiero viste le problematiche relative ad Emerson e ad Alonso del Chelsea. Il costo di Marcelo è stimato in circa 25 milioni di euro, lo stesso dei due sopracitati ma chiede circa 8 milioni di euro netti a stagione, piccolo intoppo che comunque si scontra con la sua volontà di seguire il portoghese a Torino.

