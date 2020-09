Calciomercato Inter, UFFICIALE il ritorno di Pinamonti

Le ultime di calciomercato Inter evidenziano l’ufficialità del ritorno di Andrea Pinamonti in nerazzurro. Ecco il comunicato del club

Mancava solo l’ufficialità, giunta adesso: Andrea Pinamonti torna all’Inter a titolo definitivo. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Pinamonti dal Genoa C.F.C – recita la nota – L’attaccante, classe 1999, vanta 5 presenze in Prima Squadra con la maglia dell’Inter, avendo esordito in nerazzurro a 17 anni nel 2016/2017. Entrato nel Settore Giovanile dell’Inter nel 2013, è stato protagonista con la Primavera della conquista di due Campionati (2016/17 e 2017/18), una Viareggio Cup (2018) e una Coppa Italia (2018). Nella stagione 2017/2018 ha disputato la Serie A con il Frosinone (27 presenze, 5 gol), mentre nel 2019/2020 ha vestito la maglia del Genoa: 32 presenze e 5 gol in Serie A, 2 presenze e 2 reti in Coppa Italia”. Ora Pinamonti proverà a convincere Conte a tenerlo in squadra per la stagione alle porte.

