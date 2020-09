Calciomercato Inter, assalto a Smalling | Ecco l’offerta allo United

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Smalling, obiettivo concreto dei nerazzurri per quanto riguarda il reparto arretrato della squadra di Conte

Arrivano conferme importanti dall’Inghilterra circa la volontà dell’Inter di mettere le mani sul cartellino di Chris Smalling, alla Roma in prestito nella passata stagione e coi giallorossi ancora intenzionati – nonché molto fiduciosi – a riportarlo a Trigoria. “Lo sento spesso, ci ho parlato anche ieri – ha detto oggi in conferenza il tecnico dei capitolini Fonseca – Stiamo lavorando e penso che nei prossimi giorni possa tornare da noi”. Per il ‘Sun’, invece, il centrale inglese potrebbe sì far ritorno in Italia, ma per trasferirsi alla corte di Conte. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter: out Godin, in Smalling. Ecco l’offerta per l’inglese

Smalling rimpiazzerebbe Diego Godin. Stando alle indiscrezioni di ‘Sky Sport’, gli ultimi problemi (fronte indennizzo) sarebbero vicini al risolversi. Oggi dovrebbe essere quindi la giornata decisiva per sbloccare l’affare in via definitiva. L’uruguagio, una volta incassata la buonuscita dai nerazzurri, firmerebbe con la società sarda un contratto fino al giugno 2023. Tornando a Smalling: nessuno scambio con Perisic, almeno stando ai rumors in arrivo da Oltremanica. Per il ‘Sun’ Marotta propone il prestito con obbligo di riscatto nel 2021, mentre al 30enne londinese un contratto da oltre 6 milioni di euro a stagione. Oltre che dai giallorossi, la concorrenza è rappresentata dal ricco Fulham.

