Dal Pino: “I play-off solo per motivi straordinari se non si riesce a terminare la stagione”

Dal Pino: “I play-off solo per motivi straordinari se non si riesce...

Inter, il presidente della Lega Calcio Paolo Dl Pino ha spiegato che per il momento l’ipotesi di play-off nel campionato italiano di serie A viene considerata solo una possibilità per causa di forza maggiore

INTER DAL PINO PLAYOFF/ Dopo le parole di Gianni Infantino, che apriva all’ipotesi di far giocare i play-off nei campionati europei, ivi compreso anche quello italiano, è la volta del presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino di dare il suo parere in merito a questa ipotesi, che per ora appare abbastanza lontana e da utilizzare solo in caso di causa di forza maggiore. Il dirigente è stato intervistato da Radio Deejay e ha dichiarato: “Stiamo lavorando a ipotesi di backup qualora non si riesca a completare la stagione per motivi straordinari. Dobbiamo avere un piano alternativo, i play-off sono una delle ipotesi. Abbiamo discusso di altre ma il campionato resta quello che è, avere un backup è un dovere nostro”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma

A parte le cinque sostituzioni a disposizione degli allenatori, contro le precedenti tre, anche se dovranno essere fatte solo tre volte durante i 90 minuti più recupero dell’incontro, non ci dovrebbero essere troppi stravolgimenti per quanto riguarda lo svolgimento del campionato italiano di serie A, naturalmente pandemia permettendo.