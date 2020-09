Di Francesco ci spera: ”Godin e Nainggolan possono arrivare”

Godin e Radja Nainggolan possono diventare due nuovi giocatori del Cagliari, come confermato da Di Francesco in conferenza: “Godin è un leader, un uomo spogliatoio e un giocatore fortissimo, ci darebbe qualità, esperienza e mentalità. Può arrivare così come Nainggolan, ci stiamo lavorando ma non dipende solamente da noi; dovranno essere affrontate diverse situazioni” ha concluso.

