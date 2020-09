Bomba clamorosa: Suarez e Firpo per Lautaro Martinez!

Bomba clamorosa: Suarez e Firpo per Lautaro Martinez!

Arturo Vidal è arrivato all’Inter ma potrebbe non essere il solo arrivo dal Barcellona. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’ non si esclude a prescindere uno scenario clamoroso: il Barcellona potrebbe offrire sia Suarez sia Firpo più conguaglio in denaro per Lautaro Martinez. L’operazione è molto complessa ma non impossibile e permetterebbe ai nerazzurri di ottenere i soldi necessari per prendere Kanté.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma