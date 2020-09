Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Brozovic. Il croato è uno dei sacrificabili per finanziare il colpo Kante. Offerta importante dalla Francia

Marcelo Brozovic è uno dei ‘sacrificabili’, gli altri due sono Skriniar e Christian Eriksen, per finanziare il colpo Kante. Antonio Conte vuole a tutti i costi il mediano francese del Chelsea, valutato non meno di 60 milioni di euro, tanto che è disposto a perdere uno dei suoi elementi più preziosi come appunto il centrocampista croato, che nell’ultima stagione ha molto infastidito la società con vicende extra-campo senz’altro per nulla edificanti. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, offerta dalla Francia per Monaco: i nerazzurri possono dire sì

Fronte cessione Brozovic fino a qualche giorno fa si era mosso ben poco, ma nelle ultime ore è rimbalzata dalla Croazia una notizia che – se confermata – potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per la partenza dell’ex Dinamo Zagabria. Secondo ‘CroatianFootballNews’, account Twitter di solito ben informato sul futuro dei calciatori croati, per il classe ’92 è arrivata nella sede nerazzurra una proposta da ben 38 milioni di euro.

A inviarla il Monaco allenato da Niko Kovac, connazionale e notoriamente grande estimatore del numero 77 interista. Si tratterebbe nel caso di una offerta molto importante, che la società targata Suning prenderebbe in seria considerazione proprio in ottica assalto a Kante. Staremo a vedere.

