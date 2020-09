Calciomercato Inter, bomber dal Real | Offerto il vice Lukaku

Nonostante la conferma per ora in rosa di Pinamonti, l’Inter è ancora a caccia di un vice Lukaku di esperienza. Potrebbe essere proposto un attaccante del Real Madrid

Antonio Conte desiderava sin dalla scorsa estate un nuovo attaccante di scorta in grado di far rifiatare Romelu Lukaku ma anche di prenderne il posto qualora ce ne fosse bisogno. Nelle ultime ore la scelta è ricaduta sul giovane Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 scuola Inter che negli ultimi anni ha giocato e fatto esperienza prima a Frosinone e poi con la maglia del Genoa. In profilo di prospettiva che potrebbe però non bastare a soddisfare le richieste del tecnico nerazzurro. In questo senso la giusta occasione potrebbe arrivare dalla Spagna. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, offerto Mariano Diaz: corsa al vice Lukaku

Dalla Spagna potrebbe quindi presentarsi un’occasione chiamata Mariano Diaz in uscita dal Real Madrid. Intermediari potrebbero proporlo in prestito secco, con l’Inter che potrebbe dire inizialmente di no anche se non è escluso che possano cambiare idea a fine mercato se andasse via Pinamonti e saltassero sia Giroud che Llorente.

Mariano Diaz ha vissuto un’ultima stagione da assoluto figurante con appena 5 apparizioni condite da un solo gol in Liga. Il Madrid è pronto a cederlo.

