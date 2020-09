Calciomercato Inter, Vidal ha iniziato le visite mediche | Affare ‘a zero’

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Arturo Vidal sbarcato ieri a Milano. Il centrocampista cileno firmerà un contratto biennale con opzione

Sbarcato ieri sera a Milano, dopo le 9 di questa mattina Arturo Vidal ha iniziato la prima parte di visite mediche alla Clinica ‘Humanitas’ di Rozzano. La seconda verrà svolta al Centro Coni di Milano. Verosimilmente nel pomeriggio, il centrocampista cileno si recherà nella sede dell’Inter in viale della Liberazione per firmare il contratto che lo legherà al club targato Suning fino al giugno 2022 con opzione per un altro anno a fronte di uno stipendio da circa 6 milioni di euro netti a stagione. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vidal senza indennizzo

Come riportano diverse fonti, Vidal approda alla corte del suo ‘mentore’ Conte praticamente a zero. Nell’affare col Barcellona sarebbero stati inseriti solo alcuni bonus, che scatteranno al raggiungimento di alcuni obiettivi, probabilmente personali e di squadra. Il classe ’87 di San Joaquin lascia un eccellente ricordo di sé nello spogliatoio blaugrana, come confermano i ‘saluti’ di Luis Suarez e soprattutto quelle di Leo Messi: “Ti conoscevo solo per averti affrontato e mi sei sempre sembrato un fenomeno. Ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti anche personalmente e mi hai sorpreso di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare. Ti auguro il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Ma sono sicuro che ci incroceremo di nuovo”.

