Calciomercato Inter, via Skriniar e derby col Milan

Skriniar può lasciare l’Inter per approdare in una big della Premier League. Il possibile sostituto dello slovacco milita in Serie A ed è un obiettivo già del Milan

Skriniar torna protagonista delle voci di calciomercato. Stando a ‘Sky Sport’ sul difensore slovacco è tornato il Tottenham di José Mourinho, ancora alla ricerca di un degno sostituto del belga Vertonghen. Come ormai noto, l’Inter è disposta a privarsi dell’ex Sampdoria – che nella difesa a tre non convince affatto Conte – a patto però che venga presentata una offerta all’altezza del suo valore. La cifra richiesta è 60 milioni di euro, ma è probabile che il club di viale della Liberazione possa dire sì anche a una proposta da 40-45 milioni. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sfida al Milan per l’erede di Skriniar

Smalling al posto di Skriniar? No, per l’emittente satellitare l’obiettivo numero uno in caso di partenza del classe ’95 sarebbe Milenkovic della Fiorentina. Il serbo in forza alla Fiorentina ha dimostrato di saper interpretare molto bene il ruolo di centrale di destra della difesa a tre, tuttavia ci sono due ostacoli: il primo è rappresentato proprio dai viola, che non intendono disfarsene a meno di una offerta davvero importante, si parla di minimo 40 milioni di euro; il secondo invece dalla concorrenza, nello specifico dal Milan da più tempo sul 22enne e con cui pare abbia già trovato una intesa di massima.

Marotta e Ausilio proverebbero a ‘sfruttare’ gli ottimi rapporti con i dirigenti ‘gigliati’ per vincere il derby di calciomercato coi rossoneri. Staremo a vedere.

