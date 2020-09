Con l’arrivo di Morata alla Juventus salta il trasferimento di Edin Dzeko in bianconero. Il bosniaco torna di moda per l’Inter che potrebbe proporre uno scambio

Si sblocca il mercato degli attaccanti in Serie A con la Juventus che ha fatto la prima mossa andando a prendere dall’Atletico Madrid Alvaro Morata. Lo spagnolo torna così a Torino andando a ricoprire il tassello mancante nella rosa di Andrea Pirlo e facendo di conseguenza saltare il trasferimento in bianconero di Edin Dzeko che resta dunque in standby a Roma. Il bosniaco sarebbe dovuto passare alla Juve con Milik nella capitale a sostituirlo ma l’improvvisa virata dei campioni d’Italia su Morata ha mischiato nuovamente le carte ponendo punti interrogativi sul futuro del 9 romanista. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, richiesta di 20 milioni | L’affare non si fa (per ora)

Calciomercato Inter, Morata spinge Dzeko in nerazzurro: ipotesi di scambio

Con Morata alla Juve si riapre quindi anche la pista Dzeko per l’Inter di Antonio Conte che lo avrebbe tanto voluto lo scorso anno. Il bomber bosniaco torna di moda per i nerazzurri che potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari con l’ex Radja Nainggolan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE | Arturo Vidal è dell’Inter

In alternativa non è da sottovalutare un possibile scambio con uno tra il giovane Pinamonti e il rientrante Ivan Perisic. Si tratterebbe di un affare alla pari sui 15-20 milioni con plusvalenza per entrambe.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, giocatore invendibile | Out per 45 giorni