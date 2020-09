Qualora si liberasse il posto in organico di Ivan Perisic, l’Inter potrebbe andare all’assalto di un nuovo esterno. Occhi sempre su Emerson Palmieri e Marcos Alonso e su un nuovo nome

Fasce in fermento in casa Inter. Dopo gli arrivi di Hakimi e Kolarov, e quello molto probabile di Darmian, la dirigenza nerazzurra non è ancora sazia e qualora dovesse liberarsi un posto potrebbe andare all’assalto in un altro terzino sinistro. Nel caso specifico in uscita ci sarebbe il solito Ivan Perisic, rientrato dal prestito al Bayern ed in attesa di capire il proprio destino viste le proposte dall’estero con il PSG in testa. Qualora si concretizzasse l’addio del croato, i nerazzurri tornerebbero all’assalto a sinistra con Emerson e Alonso sempre in cima alla lista anche se trovare l’accordo col Chelsea è complicato. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sorpresa in fascia: proposta per Guerreiro

In questo quadro occhio allora ad un nome a sorpresa, come il portoghese Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund, impiegabile pure a metà campo e in difesa. Un vero e proprio jolly che potrebbe far comodo a Conte.

Per arrivare al lusitano l’Inter potrebbe mettere sul piatto uno scambio due per uno con Dalbert e Joao Mario in direzione Germania per un totale di circa 30 milioni. In particolare il tecnico giallonero Favre ha lanciato il macino nerazzurro ai tempi del Gladbach. Marotta potrebbe far leva sulla volontà di Guerreiro di approdare in Italia.

