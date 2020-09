Serie A, seconda giornata: Inter-Fiorentina affidata a Calvarese

Inter-Fiorentina, sarà Calvarese della sezione di Teramo l’arbitro designato a dirigere la sfida del Meazza. Con il direttore di gara abruzzese lo score per i nerazzurri è positivo mentre i viola non vincono da sette partite e hanno pareggiato le ultime due

INTER.FIORENTINA DESIGNATO CALVARESE/ Sabato 26 settembre alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza, inizia ufficialmente la stagione 2020/21 della squadra di Antonio Conte. L’Inter sfiderà infatti la Fiorentina, nella gara valida per la seconda giornata del campionato di serie A. Per questo delicato incontro è stato scelto l’arbitro Calvarese della sezione di Teramo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Fiorito e Liberti, mentre il quarto uomo sarà Maresca. Per quanto riguarda la sala var, ci saranno Giacomelli e Preti. La giacchetta nera è alla sua 16esima volta con la squadra nerazzurra, con un bilancio di 9 vittorie 2 pareggi e 4 sconfitte. Stesso numero di volte anche per la Fiorentina, ma la statistica è leggermente diversa: solo 5 vittorie 6 pareggi e anche per loro 4 sconfitte. Il direttore di gara è probabilmente al suo ultimo anno, essendo nato nel febbraio 1976, compirà quindi 45 anni durante questa stagione e ha esordito in serie A proprio con la squadra milanese il 24 maggio 2009 in un Cagliari Inter terminata 2-1.

Da segnalare che con l’arbitro Calvarese, la Fiorentina non vince da sette partite e le ultime due sono terminate in parità: Fiorentina Milan 1-1 e Brescia Fiorentina 0-0 nello scorso campionato.