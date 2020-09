Retroscena Candreva: rottura con Conte in Germania

Retroscena Candreva: rottura con Conte in Germania

Nel giro di pochi giorni, l’Inter ha deciso di disfarsi di Candreva nonostante rappresentasse una delle certezze di Conte. Come rivela ‘Tuttosport’, la motivazione dell’addio improvviso è da ricercare in uno screzio avvenuto in Germania durante l’avventura nerazzurra in Europa League. Candreva è stato uno dei giocatori più utilizzati sino a qualche settimana prima della fase conclusiva della stagione, quando il rapporto tra i due si è incrinato e il tecnico ha cominciato a rivedere alcune scelte. I recenti avvenimenti di mercato hanno poi influito sulla scelta finale, poiché con l’arrivo di Hakimi e quello probabilissimo di Darmian, lo spingono verso una nuova avventura che dovrebbe chiamarsi Sampdoria.

