Le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo la sfida Inter-Fiorentina valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A

Antonio Conte ha parlato a ‘Dazn’ dopo il rocambolesco 4-3 con la Fiorentina: “I tre punti conquistati sono importanti, però è giusto fare le esatte valutazioni – ha esordito il tecnico nerazzurro – L’aspetto positivo è aver fatto quattro gol e create tante situazioni per farne altri, la fase offensiva ha creato molte difficoltà alla Fiorentina. Portavamo tanti uomini ad attaccare, forse pure troppi e allo stesso tempo non siamo stati bravi e preparati nelle loro ripartenze. Se si vogliono fare campionati importanti, l’equilibrio è alla base di tutto“.

“Vogliamo lavorare sull’aspetto difensivo pensando di difendere andando in avanti – ha aggiunto Conte – C’è da migliorare, non dimentichiamo che oggi Bastoni giocava la prima da centrale e Kolarov era al debutto. Ci sono quindi delle attenuanti. Eriksen? Lavoriamo con lui come con altri, cercando di metterli tutti nelle stesse condizioni. Da quando è arrivato ha aumentato i giri del motore, sta giocando nella sua posizione ideale e penso che abbia disputato una buona gara. Ci sono delle qualità che vogliamo tirare fuori, bisogna avere fiducia. Io ce l’ho, è un ragazzo a posto che si mette a disposizione della squadra, mi auguro che scocchi una scintilla che lo possa accendere in maniera definitiva”.

“Se devo godermi di più il momento? Sì, è una riflessione che ho fatto – ha risposto Conte – Un allenatore deve godersi la crescita della propria squadra, purtroppo quando non arrivano i risultati dimentico di godermi il percorso fatto. Obiettivo? L’anno scorso abbiamo acquistato credibilità in Italia arrivando secondi in campionato con molti punti, ma forse anche se non soprattutto a livello internazionale con la finale di Europa League. Dobbiamo continuare a lavorare sotto questo punto di vista, cercando di dare gioia ai nostri tifosi. Stasera alla fine abbiamo dimostrato grande cuore e grande voglia, di questo sono orgoglioso“, ha concluso Conte.

