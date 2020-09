Vecino: la formula e l’ingaggio sono al centro della contrattazione con il Napoli

Inter, proseguirà settimana prossima la trattativa che dovrebbe portare Matias Vecino alla corte di Rino Gattuso. Ma la differenza tra domanda e offerta e sullo stipendio del centrocampista è ancora abbastanza grande e non sarà semplice trovare il giusto compromesso

INTER VECINO AGGIORNAMENTO/ Prosegue la trattativa tra Inter e Napoli per Matias Vecino ma l’accordo è ancora lontano. La contrattazione è iniziata la settimana scorsa e probabilmente, già martedì le due parti si incontreranno ancora. L’offerta del Napoli è di un prestito con diritto di riscatto di 8 milioni di euro. Inoltre il club partenopeo sarebbe disposto a pagare lo stipendio del giocatore da novembre, quando teoricamente dovrebbe tornare disponibile, quindi il club meneghino dovrebbe pagare 5 delle 7 mensilità del calciatore. Per quanto riguarda la richiesta nerazzurra, è di un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro, da esercitare se il centrocampista giocherà un determinato numero minimo di partite. Anche su questo aspetto i pareri sono discordanti, il Napoli ha fissato le presenze a 20, l’Inter indica un numero inferiore. Quindi c’è ancora tanto da limare sia da una parte che dall’altra per raggiungere il giusto compromesso e permettere al giocatore di sapere che appena tornerà al 100%, potrà avere la possibilità di tornare in campo.

In caso contrario, qualora restasse a Milano, sponda nerazzurra, dovrebbe attendere la nuova finestra di mercato a gennaio per riuscire a trovare una nuova destinazione, ma soprattutto si troverebbe a vedere gli altri giocare quasi sempre dalla tribuna. Come ha spiegato il Corriere dello Sport.