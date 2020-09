Vidal: l’agente immobiliare non riesce a trovare un acquirente per la villa del cileno

Inter, il centrocampista Arturo Vidal ha anche lui il suo grattacapo. Il calciatore non riesce a trovare un acquirente per la sua villa in Cile. Queste le parole del suo agente immobiliare che ha spiegato i motivi per cui questa operazione non è di facile soluzione

INTER VIDAL VILLA IN VENDITA/ Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal in campo non ha mai avuto grossi problemi, anzi erano spesso gli avversari a doversi preoccupare della sua presenza sul terreno di gioco. Ma anche i campioni hanno i loro grattacapi e il centrocampista non fa eccezione. Il giocatore sta trovando delle grosse difficoltà a vendere la sua villa a Las Pircas di Peñalolén, nella regione metropolitana di Santiago, probabilmente sia per la zona in cui si trova l’immobile, sia anche per il prezzo non indifferente di 1,8 milioni di euro. L’agente immobiliare Yuval Ben Haym direttore regionale dell’agenzia immobiliare RE / MAX Chile, a cui il nuovo calciatore nerazzurro ha dato l’incarico di vendita ha voluto dare le sue spiegazioni in merito.

Queste le sue parole: “Si tratta di un immobile molto costoso, perché è molto grande e lussuoso. E in un settore che si distingue dagli altri, è in difficoltà e richiede davvero un consulente professionale, una persona disposta a vendere immobili di lusso. Dal momento che non è una vendita comune”.