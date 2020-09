Calciomercato, niente Inter | UFFICIALE: si trasferisce in Portogallo

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’addio di Otamendi al Manchester City. Di recente l’argentino era stato accostato ai nerazzurri

Niente Inter per Nicolas Otamendi. Il 32enne difensore argentino, di recente accostato al club targato Suning, ha lasciato ufficialmente il Manchester City per trasferirsi al Benfica, il quale a sua volta ha ceduto agli inglesi per 50 milioni di euro il giovane centrale portoghese Ruben Dias. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

“Il Benfica ha raggiunto un principio di accordo con il Manchester City per acquisire tutti i diritti del difensore centrale Nicolás Otamendi per un importo di 15 milioni di euro – recita la nota ufficiale della società lusitana – Questo accordo è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo con il giocatore e alle visite mediche”.

