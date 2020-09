Cessione Nainggolan vicina: ”Non ha gradito i pochi minuti contro i viola”

L’Inter si prepara a cedere Nainggolan nuovamente al Cagliari. Secondo ‘La Nuova Sardegna’, il belga non avrebbe digerito molto bene il poco minutaggio concessogli contro la Fiorentina. Per questo si starebbe accelerando per il trasferimento in Sardegna: Eusebio Di Francesco lo sta aspettando e lo stesso Radja avrebbe manifestato l’intenzione di tornare a disposizione dei sardi. Il trasferimento potrebbe concludersi nelle battute finali di questo strano mercato estivo.

