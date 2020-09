Calciomercato, in arrivo all’Inter | Il Ds esce allo scoperto

Ranocchia andrà al Genoa liberando lo spazio per Darmian. Il Ds del Parma Marcello Carli ha parlato della partenza dell’esterno e di Gervinho prima del match col Bologna

Ci siamo per l’arrivo di Darmian all’Inter, come confermato ieri sera dal Ds del Parma, Marcello Carli, prima del match col Bologna perso poi per 4-1 dalla formazione di Liverani. “Si conosce benissimo la situazione di Darmian – le parole del direttore sportivo gialloblù ai microfoni di ‘Sky Sport’ – c’è questo discorso con l’Inter ormai da un anno. Se non è l’ultima questa è la sua penultima partita con noi“. Carli ha poi risposto, senza esporsi, sul futuro di Gervinho, che potrebbe ritrovarsi con Darmian in nerazzurro nel caso partisse Pinamonti: “Sarà il mercato e le offerte che ci saranno a decidere il destino dell’ivoriano”.

Calciomercato Inter, Darmian attende l’uscita di Ranocchia: le ultime

L’approdo di Darmian ad Appiano è legato all’addio di Ranocchia. In questo senso, come riportato da ‘Sky Sport’, si registra una frenata da parte dei nerazzurri, anche se il trasferimento del centrale umbro al Genoa non sembra sia in discussione. Il classe ’89 (diventato nuovamente papà) potrebbe passare alla corte di Maran dopo la sfida di domani col Benevento, o al massimo nelle ultimissime ore di questa sessione estiva, successivamente quindi alla gara dell’Olimpico contro la Lazio.

