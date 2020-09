Calciomercato Inter, tutto confermato | Si tratta con Raiola

Inter e Raiola allo stesso tavolo per il rinnovo di Stefan de Vrij, come anticipato dalla redazione di Interlive.it. Ecco tutti i dettagli

A fine mercato, l’Inter proverà a chiudere con Raiola il rinnovo contrattuale di Stefan de Vrij. A tal proposito, il noto agente ha già lanciato ‘messaggi’ chiari alla società nerazzurra parlando – a margine dell’incontro che ci fu per il ritorno di Pinamonti – dell’olandese come di uno dei migliori centrali della Serie A (è stato il miglior regista difensivo della passata stagione) e non solo, per questo meritevole di un trattamento economico top, senz’altro migliore dell’attuale. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, conferme sul rinnovo di de Vrij: ecco l’offerta nerazzurra

Conte ritiene imprescindibile de Vrij, che tornerà titolare domani a Benevento dopo il turno di squalifica, difatti ha chiesto alla società di trattenerlo a tutti i costi. Suning la pensa come il suo allenatore, non a caso – come anticipato da Interlive.it lo scorso 22 luglio – ha già offerto al 28enne il prolungamento del contratto per un’altra stagione (vale a dire fino al giugno 2024) con annesso adeguamento dello stipendio.

Nello specifico un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione – attualmente ne guadagna 3,8 milioni – per un totale di 18 milioni. Nonostante Raiola, un osso duro in sede di trattativa, filtra ottimismo poiché il classe ’92 è legatissimo all’ambiente e alla squadra.

