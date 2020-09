DIRETTA Serie A LIVE, Benevento-Inter: segui la cronaca in tempo reale

Il recupero della prima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Benevento allo stadio Vigorito. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter è di scena sul campo del Benevento nella gara di recupero della prima giornata del campionato di Serie A non disputata dieci giorni fa per dare qualche giorno di preparazione in più ai meneghini dopo le fatiche della scorsa stagione. Tanto i nerazzurri di Conte, che vogliono restare a punteggio pieno, quanto i giallorossi di Filippo Inzaghi che sognano un grande colpo, sono reduci da una bella vittoria in rimonta nel match di esordio. Interlive.it vi offre la sfida del Vigorito in tempo reale.