Affare Nainggolan, chiusura vicina: Giulini deve cedere due giovani promesse

Affare Nainggolan, chiusura vicina: Giulini deve cedere due giovani promesse

L’Inter ha deciso di cedere Nainggolan ma lo farà soltanto a determinate condizioni. Visto che il Cagliari non ha interamente i 15 milioni di euro che servono per il riscatto a titolo definitivo, i nerazzurri hanno deciso di scegliere un’altra strada per chiudere l’affare: stando alle ultime, in nerazzurro dovrebbero andare due giovani tra Gagliano, Marigosu, Ladinetti e Biancu, 4 scelte per un futuro che potrebbe tingersi di nerazzurro per alcuni di loro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma