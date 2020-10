Alonso: il terzino del Chelsea potrebbe essere l’ultimo colpo last minutes

Inter, salvo sorprese degli ultimi giorni questi dovrebbero essere gli ultimi movimenti di mercato da parte del club milanese. Ormai quasi certe le partenze di Radja Nainggolan ed Henrique Dalbert, mentre Matteo Darmian è atteso domani a Milano. Beppe Marotta farà un tentativo per Marcos Alonso del Chelsea

INTER AGGIORNAMENTO MERCATO/ Salvo ulteriori sorprese stanno per chiudersi, ormai a quattro giorni dalla fine del calciomercato, le ultime trattative da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Confermato nuovamente da Sky Sport il passaggio di Dalbert al Rennes, prestito oneroso con diritto di riscatto, come l’arrivo domani mattina per le visite mediche di Matteo Darmian, presumibilmente presso la clinica Humanitas alle porte del capoluogo lombardo. Le ultime mosse di mercato dovrebbero riguardare la partenza di Radja Nainggolan verso il Cagliari e il possibile arrivo, dopo la partenza del belga, del terzino Marcos Alonso del Chelsea. Ma entriamo nello specifico: per quanto riguarda il calciatore belga non si sente al centro del progetto nerazzurro e preferisce giocare nella squadra isolana, dove ha la certezza della titolarità in campo, piuttosto che essere uno dei panchinari di lusso nella formazione meneghina. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Discorso diverso per il terzino spagnolo ex Fiorentina Marcos Alonso, che dopo l’ultimo diverbio con Frank Lampard ormai è un separato in casa a Londra e quindi l’Inter è pronta a fare un’offerta al club di Abramovich.