Calciomercato Inter, agente Asamoah in sede | Destinazione a sorpresa

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Asamoah. Agente del ghanese in sede per discutere della risoluzione del contratto. Possibile futuro al Sassuolo o in Championship

Ci siamo per l’addio all’Inter di Kwadwo Asamoah. Come riportato da ‘Sky Sport’, l’agente del laterale ghanese è a colloquio con la dirigenza nerazzurra nella sede di Viale della Liberazione per discutere della risoluzione del contratto in scadenza nel giugno 2021. L’ex Juventus è ormai fuori dal progetto di Conte e per questo destinato ad andare via. In Ghana sostengono che sia vicinissimo al Reading, formazione della Championship inglese (l’equivalente della nostra Serie B), anche se da qualche ora il classe ’88 viene accostato nientemeno che al Sassuolo. Non a caso, forse, in sede è presente pure il direttore generale del club neroverde Giovanni Carnevali. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è sfida a due per Pirola | Le ultime di Interlive.it