Calciomercato Inter, nuova offerta | Bomber a zero

L’attacco dell’Inter potrebbe arricchirsi ancora di una nuova pedina. In orbita nerazzurra potrebbe tornare in auge anche Fernando Llorente

La stagione dell’Inter è iniziata nel migliore dei modi con due successi e la bellezza di 9 reti messe a segno tra Fiorentina e Benevento. L’attacco a disposizione di Antonio Conte gira dunque alla perfezione con un Lukaku in grande spolvero ben accompagnato da Lautaro Martinez e soci. La società nerazzurra potrebbe però anche andare a rinforzar ulteriormente il reparto con un calciatore di esperienza che possa far rifiatare di tanto in tanto il belga senza creare problemi di spogliatoio. In questo senso nelle scorse settimane è tornato il giovane e promettente Pinamonti che potrebbe però cambiare di nuovo aria in prestito. Per questa ragione tornerebbe in auge un vecchio pallino. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, offerto ancora Llorente: la situazione

In casa Inter rispunta il nome di Fernando Llorente che potrebbe essere offerto alla società meneghina ancora una volta dai suoi agenti. Può arrivare a parametro zero perché il Napoli è disposto a liberarsi dell’ingaggio e quindi spera di riuscire a piazzarlo prima della chiusura del mercato.

L’interesse del club di Suning è un po’ calato e Conte preferirebbe Gervinho. Tutto è comunque vincolato alla cessione in prestito di Pinamonti.

