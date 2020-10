Calciomercato Inter, ecco Darmian | A Milano per visite e firma

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’arrivo dal Parma di Matteo Darmian. Il terzino sbarca in nerazzurro un anno dopo il suo ritorno in Italia

E’ il giorno di Matteo Darmian. Il jolly difensivo è a Milano per svolgere le visite mediche e successivamente firmare il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi due-tre anni a fronte di uno stipendio da circa 2 milioni di euro netti. L’affare col Parma era stato chiuso da tempo, per la precisione dall’anno scorso – il ritorno in Italia, via Manchester United, fu di fatto concluso in sinergia tra le due società – sulla base di 2,5 milioni di euro. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI. Darmian è molto stimato da Antonio Conte fin dai tempi della Nazionale, con il tecnico che potrà utilizzarlo anche da centrale nella difesa a tre.

