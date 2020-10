Non si placano ancora le voci sul futuro di Lautaro Martinez che è ancora nel mirino del Barcellona. Assist direttamente dal Real Madrid

Per larghi tratti in questa sessione estiva di calciomercato, Lautaro Martinez è stato una vera e propria ossessione per il Barcellona che puntava forte sull’argentino come sostituto di Luis Suarez poi partito in direzione Atletico Madrid. L’attaccante argentino di Conte alla fine però è rimasto a Milano restando al centro del progetto tecnico dell’allenatore salentino che ne esalta le qualità al fianco di Lukaku. Eppure dalla Spagna non si arrendono e rilanciano ancora il Barça su Lautaro con un ‘assist’ involontario da parte dei rivali del Real Madrid. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Jovic sblocca Lautaro: ipotesi dalla Spagna

Proprio il Real Madrid potrebbe facilitare la firma dell’argentino per il Barcellona. Secondo quanto sottolineato da ‘ElGolDigital’ i ‘blancos’ sembrano intenzionati a liberarsi di Luka Jovic che anche ieri non ha sfruttato al meglio l’ennesima occasione di Zidane.

Proprio l’Inter sarebbe disposta a fare un’offerta per il serbo in questo mercato estivo. Una proposta che il Real probabilmente accetterebbe per plasmare la rosa secondo le volontà del proprio tecnico. Qualora Jovic dovesse davvero approdare a Milano Lautaro potrebbe anche partire con i radar del Barcellona pronti a riaccendersi sull’argentino.

