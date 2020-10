Dalbert al Rennes, le cifre: riscatto a 13,5 milioni

Dalbert è ormai un ex nerazzurro: il brasiliano ha accettato la destinazione Rennes e si sta preparando per ritornare protagonista in Ligue 1. Come riferisce ‘Canal+’, la firma è arrivata ieri pomeriggio e l’accordo è stato stipulato in questi termini: prestito oneroso a circa 2 milioni di euro più bonus con diritto di riscatto pari a 13,5 milioni.

