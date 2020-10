Lazio-Inter, sono 23 i convocati di Conte. Manca solo Nainggolan

Lazio-Inter, per la prima volta da quando allena la squadra nerazzurra il tecnico Antonio Conte ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida dell’Olimpico. L’allenatore ha inserito tutta la rosa ad eccezione di Radja Nainggolan che potrebbe e vorrebbe tornare al Cagliari

LAZIO-INTER I CONVOCATI DI CONTE/ Stranamente il tecnico Antonio Conte, ha voluto diramare l’elenco dei convocati per la sfida di domani alle 15 allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. A parte Nainggolan, che potrebbe e vorrebbe tornare al Cagliari, ma per il momento la trattativa è lontana dall’essere conclusa visto che tra domanda e offerte le distanze sono ancora elevate, sono tutti abili e arruolabili. L’allenatore ha quindi convocato 23 giocatori così suddivisi: tre portieri, sette difensori, nove centrocampisti e quattro attaccanti.

Tra due settimane, dopo la sosta per la Nazionale e prima del derby con il Milan, sapremo se è stato solo un caso che Antonio Conte ha dato la lista dei convocati, oppure se tornerà ad essere una bella abitudine, come è sempre successo prima dell’avvento del nuovo tecnico. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Questo l’elenco completo direttamente dal sito ufficiale nerazzurro:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 97 Radu

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni

Centrocampisti: 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 14 Perisic, 15 Young, 22 Vidal, 23 Barella, 24 Eriksen, 77 Brozovic

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 99 Pinamonti