Joao Mario: per il giocatore si sarebbe fatto avanti il Torino ma i tempi sono stretti

Inter, il centrocampista Joao Mario ha ancora un giorno per sperare che qualcuno lo prenda ed evitare di passare i prossimi tre mesi abbondanti da separato in casa a Milano. L’ultima possibilità potrebbe dargliela il Torino che ne ha fatto richiesta e spera di convincerlo

INTER JOAO MARIO AGGIORNAMENTO/ Ormai manca un solo giorno per riuscire a trovare una squadra per Joao Mario, che altrimenti rischierebbe di passare i prossimi 3 mesi abbondanti, fino alla successiva finestra di calciomercato a gennaio, da separato in casa a Milano. Dopo la notizia clamorosa di un interesse del Paris Saint-Germain per il portoghese da parte dell’Equipe, che è subito scoppiata come una bolla di sapone con tanto di smentita da parte di entrambe le parti, c’è invece un interesse più concreto. Come ha spiegato Calciomercato.it, nelle ultime ore ci sarebbe stata una richiesta da parte del Torino. Ormai siamo agli sgoccioli e c’è pochissimo tempo, ma il club piemontese sembra voler fare sul serio anche se c’è da convincere anche il centrocampista portoghese, che gradirebbe una soluzione all’estero.

In ogni caso attendiamo gli sviluppi di questa situazione che comunque sarebbe un buon palliativo per il calciatore, rispetto all’alternativa di fare tre mesi in tribuna.