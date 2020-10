Lazio-Inter 1-1, De Vrij: “Eravamo venuti per vincere ci rimane la delusione del pareggio”

Lazio-Inter 1-1, il difensore Stefan De Vrij non nasconde la sua delusione dopo il pareggio per 1-1 nella sfida con la Lazio. Il giocatore conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogna la sempre più forte mentalità vincente che si sta creando in questa squadra

LAZIO-INTER 1-1 DE VRIJ DICHIARAZIONI/ L’Inter di Antonio Conte esce con un pareggio dallo stadio Olimpico di Roma nella sfida contro la Lazio finisce 1-1 Milinkovic-Savic risponde a Lautaro Martinez. Al termine della partita il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha voluto dare il suo parere sull’incontro intervistato da Inter Tv. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Ora ci sono tanti giocatori che vanno in nazionale, gli impegni sono sempre tanti. Dobbiamo recuperare e cercare di stare al meglio tutti. Abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato qualcosa alla fine, è andata così ma ci rimane la delusione del pareggio. Eravamo venuti per vincere e siamo dispiaciuti per non esserci riusciti”.

In ogni caso il risultato rispetto allo scorso campionato è positivo, visto che qualche mese fa i nerazzurri uscirono sconfitti per 2-1 e anche allora fu sempre il sergente a punire la squadra meneghina.