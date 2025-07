Inter, clamorosa esclusione Dumfries: ecco cosa sta succedendo

L’esterno destro olandese al centro di tanti rumors di calciomercato. Arriva una bocciatura a sorpresa che cambia le carte in tavola

Denzel Dumfries è stato senza dubbio tra i giocatori che hanno reso di più con la maglia dell’Inter nella stagione appena conclusa. I numeri parlano per lui: sette gol in 29 presenze (di cui solo venti però dall’inizio, ndr) e tre assist in Serie A, più altri due gol e tre assist nell’impresa del doppio confronto con il Barcellona in semifinale di Champions League. Senza dimenticare la doppietta all’Atalanta in Supercoppa Italiana.

Insomma, l’esterno destro olandese classe 1996 può dirsi una pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro. Per questo il club di Viale della Liberazione lo scorso novembre gli ha fatto firmare il rinnovo del contratto fino al 2028 con aumento dell’ingaggio tra i 4 e i 4,5 milioni di euro a stagione. Ma il recente cambio di procuratore e la recente scoperta di una clausola di rescissione nel suo contratto potrebbero cambiare le carte in tavola.

Visto il valore di Dumfries, la clausola rescissoria è da considerare bassa, anche se c’è un piccolo giallo sul suo valore (25 o 30 milioni di euro?) e sulla sua scadenza a metà luglio o a fine mese. Di certo le pretendenti non mancano per il numero 2 dell’Inter, che ha mercato soprattutto nella Premier League inglese – dove si è parlato in particolare del Manchester City – ma che ha attirato anche l’attenzione del Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, cessione Dumfries: il motivo del passo indietro del Barcellona

Ma la scelta di affidarsi a Jorge Mendes come agente ha fatto subito pensare che il futuro di Denzel Dumfries potesse essere al Barcellona. D’altronde proprio la grande prestazione offerta contro i blaugrana in Champions League aveva già acceso i riflettori dei campioni di Spagna su di lui. Una pista che, tuttavia, secondo il portale catalano ‘FCBN’ va scartata, nonostante fosse gradita al Nazionale olandese.

Sarebbe stato il tecnico Hansi Flick in persona a decidere di esclude il terzino dell’Inter dalla lista degli obiettivi di mercato del Barça. Il motivo? Il club non naviga in buone acque dal punto di vista finanziario e gli acquisti dovranno essere pochi e mirati. In quel ruolo i blaugrana si sentono coperti con Kounde e Garcia. Serve invece un rinforzo sulla corsia opposta, dove potrebbe essere ceduto Martin. Il primo nome è quello di Grimaldo, che vorrebbe lasciare il Bayer Leverkusen, e che avrebbe costi molto più contenuti rispetto a Dumfries.