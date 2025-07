Xhaka all’Inter al posto di Calhanoglu: perché è un’operazione impossibile

Il nome nuovo per il centrocampo dei nerazzurri è quello dello svizzero del Bayer Leverkusen. Affare praticamente impossibile da chiudere

Proseguono le indiscrezioni sul futuro di Calhanoglu e sul suo possibile erede. Il destino del turco è ancora tutto da scrivere nonostante l’aumento delle possibilità di una permanenza in nerazzurro.

La pista Galatasaray per il momento si è raffreddata, ma presto i turchi potrebbero tornare all’attacco. Al momento il club di Istanbul ha dato priorità all’affare Osimhen. Però se questo non dovesse concretizzarsi, i turchi sarebbero di nuovo pronti a bussare alla porta di Marotta per l’ex Milan. Magari mettendo sul piatto una offerta più ricca.

E l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il nome di Xhaka per il post Calhanoglu. Lo svizzero, già nel mirino di Milan e Juventus, non sembra voler rimanere al Bayer Leverkusen dopo l’addio di Xabi Alonso e il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione.

Inter-Xhaka: perché l’affare è impossibile

L’Inter in queste settimane si è vista accostare diversi giocatori, ma la maggior parte di loro sono molto complicati da raggiungere anche per questione di paletti di Oaktree. Le indicazioni della proprietà americana sono chiare e, come abbiamo visto in passato, non sono previste eccezioni.

E sarà così anche per Xhaka. Lo svizzero ha 33 anni e vuole un contratto biennale (o triennale) per magari chiudere la propria carriera con il nuovo club. Una ipotesi praticamente impossibile per l’Inter.

Oaktree non ha alcuna intenzione di portare in nerazzurro over 30 e poi con un accordo così lungo. A tutto questo si aggiunge anche una richiesta del Bayer Leverkusen che non si preannuncia assolutamente bassa.

I tedeschi non hanno intenzione di fare una minusvalenza importante con Xhaka. Nel 2023 lo hanno acquistato dall’Arsenal per 15 milioni di euro ed ora ne chiedono almeno 12. Una cifra importante visto che parliamo di un classe 1992 (33 anni a settembre). Tutte cose che rendono davvero complicato vedere lo svizzero con la maglia dell’Inter.

No di Oaktree a Xhaka

Il nome di Xhaka è stato accostato all’Inter, ma si tratta di una operazione praticamente impossibile. Il giocatore non rientra nei parametri fissati da Oaktree e gli americani difficilmente daranno il via libera all’arrivo del centrocampista in caso di addio di Calhanoglu.