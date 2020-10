Calciomercato Inter, addio Asamoah | Accordo raggiunto

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto l’addio di Kwadwo Asamoah ai nerazzurri dopo due anni e qualche mese

Kwadwo Asamoah dice addio all’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Sky Sport’, il laterale ghanese ha raggiunto un accordo col club nerazzurro per quanto riguarda la risoluzione del contratto – con buonuscita – in scadenza nel giugno 2021. Ora l’ex Juventus sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero e anche dopo la chiusura di questo mercato. Possibile permanenza in Italia, si parla ancora di Sampdoria, o trasloco all’estero, magari in Inghilterra dove è cercato da Reading e altri club.

