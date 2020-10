Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ufficialità del trasferimento al Monza di Lorenzo Pirola

Confermata la notizia di Interlive.it, Lorenzo Pirola passa dall’Inter al Monza in prestito. Ecco il comunicato ufficiale del club di Silvio Berlusconi:

“Difensore mancino giovane e molto promettente: ecco Lorenzo Pirola, che arriva dall’Inter a titolo temporaneo annuale. Nato in Brianza, a Carate, il 20 febbraio 2002, il 13esimo colpo del nuovo Monza è approdato in nerazzurro a 15 anni, vincendo il Campionato prima con l’Under 16 e poi con l’Under 17, con cui ha conquistato anche la Supercoppa Italiana. Il 16 luglio scorso si è meritato il debutto in Serie A a 18 anni, giocando 11 minuti in Spal-Inter 0-4. Nelle Nazionali giovanili, con cui ha scalato in fretta le tappe, ha giocato da protagonista con l’Under 17 un Mondiale e un Europeo, chiuso al secondo posto nel 2019. Nell’Under 18 azzurra ha collezionato poi 7 presenze. Benvenuto Lorenzo!”.

