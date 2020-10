Ceduto Longo a titolo definitivo: colpo del Vicenza

Ceduto Longo a titolo definitivo: colpo del Vicenza

L’Inter è riuscita a cedere a titolo definitivo Longo dopo ben 7 anni di prestiti. Se non si tratta di un record poco ci manca per il giovane prodotto del vivaio nerazzurro, che per alcune movenze ricordava vagamente l’ex laziale Klose. Il colpo di mercato lo ha messo a segno il Vicenza per circa 400mila euro. Classe ’92, proverà a rilanciare le proprie ambizioni in Serie B.

