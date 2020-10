Mancini: ”Speravo nel ritorno in Italia di Emerson”

Mancini: ”Speravo nel ritorno in Italia di Emerson”

Roberto Mancini sperava nel ritorno in Italia di Emerson Palmieri. Il CT della nazionale ne ha parlato ai media questo pomeriggio, soffermandosi su alcuni aspetti in funzione dell’Europeo: “Speravo che Emerson potesse tornare in Italia, magari all’Inter o alla Juventus come auspicato dai giornali per diverse settimane – ha detto -. Sarebbe stato molto utile per lui giocare in una squadra che gli garantisse continuità” ha detto.

