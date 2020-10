Martinez: il giocatore sarà al centro dell’attacco dell’Argentina contro l’Ecuador

Inter, mentre Lautaro Martinez scenderà in campo con l’Argentina contro l’Ecuador nella notte di venerdì ora italiana, per la prima sfida valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar, a Milano Antonio Conte e i tifosi nerazzurri si augurano di riaverlo sano

INTER LAUTARO NAZIONALE/ Sarà un’Argentina super offensiva quella che sfiderà l’Ecuador nella prima partita valida per le qualificazioni per il Mondiale in Qatar nel 2022. Come ha spiegato Olé, il tecnico Lionel Scaloni oltre a Leo Messi attaccante del Barcellona e giocatore imprescindibile per la squadra sudamericana, schiererà anche Lucas Ocampos punta del Siviglia e Lautaro Martinez calciatore nerazzurro, per un trio di tecnica e fantasia. Il giocatore dell’Inter ha iniziato molto bene nel campionato italiano essendo stato già autore di tre reti come il suo compagno di squadra Romelu Lukaku e vorrà sicuramente confermarsi anche nella sua Nazionale. La gara si disputerà in Argentina alle 2.10 ora italiana e i tifosi nerazzurri si augurano principalmente che il loro calciatore non subisca alcun’infortunio, visto che la formazione di Scaloni ha già perso il portiere dell‘Udinese Musso, che in allenamento si è procurato la rottura del menisco interno del ginocchio destro. L’estremo difensore è rientrato subito in Italia e domani si opererà a Villa Stuart. Si parla di diverse settimane di stop, per il promettente portiere della formazione friulana. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, voto e giudizio al calciomercato VIDEO

A Milano, sponda nerazzurra, stanno facendo gli scongiuri visto che Antonio Conte riavrà tutti i nazionali tra mercoledì e giovedì e sabato alle 18 c’è il derby con il Milan.