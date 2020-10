Uefa Champions League: questa la lista della squadra nerazzurra per la fase a gironi

INTER LISTA CHAMPIONS/ Il 21 ottobre 2020 l’Inter esordirà nel girone B di Champions League sfidando a San Siro il Borussia Monchengladbach. In vista di questa sfida, come da richiesta della Uefa, la società meneghina ha stilato la lista dei calciatori iscritti per partecipare alla manifestazione continentale per la stagione 2020/21. Il tecnico Antonio Conte potrà contare su tutta la rosa ad esclusione del terzo portiere Daniele Padelli e del centrocampista, che almeno fino a novembre comunque è infortunato oltre che fuori dal progetto, Matias Vecino. Nell’elenco ci sono anche il centrocampista Radja Nainggolan e l’ultimo arrivato Matteo Darmian.

Questa la lista completa in ordine di numero di maglia:

Lista A

1. Samir Handanovic

2. Achraf Hakimi

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan de Vrij

7. Alexis Sanchez

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Aleksandar Kolarov

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

14. Ivan Perisic

15. Ashley Young

22. Arturo Vidal

23. Nicolò Barella

24. Christian Eriksen

33. Danilo D’Ambrosio

36. Matteo Darmian

37. Milan Skriniar

44. Radja Nainggolan

77. Marcelo Brozovic

95. Alessandro Bastoni

97. Ionut Andrei Radu

Lista B

35. Filip Stankovic

42. Lorenzo Moretti

99. Andrea Pinamonti