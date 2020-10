Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro slitta | Ecco perché

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul rinnovo di Lautaro Martinez. Il contratto dell’attaccante argentino scade nel giugno 2023

Lautaro Martinez non rinnoverà il contratto con l’Inter entro la fine di questo mese. Lo dice ‘Tuttosport’ questa mattina. Secondo il quotidiano torinese, quello del prolungamento è un discorso che l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta non intende aprire dato che l’accordo in essere con l’attaccante argentino è lungo, ovvero scade nel giugno 2023, e perché non vuole dare distrazioni e indispettire Antonio Conte con un altro ‘tormentone’. Questo ‘fronte’ potrebbe dunque essere aperto tra dicembre e gennaio. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

