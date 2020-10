Calciomercato, niente Inter | Oggi le visite mediche: Conte deluso

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su una operazione che di sicuro non farà felice il tecnico nerazzurro Antonio Conte

Altro che ritorno all’Inter, come avrebbe voluto Antonio Conte. Il tecnico salentino pensava magari di riaverlo nel prossimo calciomercato di gennaio, invece non sarà affatto così. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, oggi Victor Moses effettuerà a Roma le visite mediche per conto dello Spartak Mosca. L’esterno nigeriano, il cui riapprodo in nerazzurro è stato ‘stoppato’ da Zhang nell’ultimo giorno della finestra estiva, si trasferirà in Russia a titolo definitivo. L’affare tra la società moscovita e il Chelsea, per il quale il 29enne era soltanto un esubero (peraltro in scadenza nel giugno 2021), è stato definito un paio di giorni fa. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Effetto Covid-19, bilancio Inter in profondo rosso | Le cifre

Calciomercato Inter, Alonso o Emerson se Conte va agli ottavi di Champions

Nella sessione di gennaio, però, Conte potrebbe ottenere ugualmente un rinforzo sulle fasce. Nella fattispecie su quella di sinistra, a patto però che la sua squadra superi il girone di Champions accedendo agli ottavi di finale. In corsa altri due calciatori del club di Roman Abramovich, ovvero Marcos Alonso (il preferito del tecnico) ed Emerson Palmieri. Per entrambi, Marotta e Ausilio tenteranno la strada del prestito con diritto di riscatto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, accordo con l’agente | Arriva a gennaio

Eriksen ‘avvisa’ Conte: ”Spero di non fare panchina per tutto l’autunno”