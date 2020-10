Eriksen ‘avvisa’ Conte: ”Spero di non fare panchina per tutto l’autunno”

Eriksen non ha nessuna intenzione di essere un comprimario. Dal ritiro della Danimarca, alla stampa locale ha assicurato che non intende arrendersi facilmente rilasciando delle dichiarazioni molto chiare, parole che sanno di ‘avviso’ a Conte: “Spero di non sedermi in panchina per tutto l’autunno, mi auguro che nemmeno l’allenatore voglia questo – ha detto -. La gente si aspetta che io faccia la differenza, è altrettanto vero che ho esperienza ma non mi sono mai trovato in questa situazione prima d’ora. Col passare del tempo potrei essere meno paziente, non si vuole mai andare in panchina“ ha detto.

